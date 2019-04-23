مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية بالسودان لـ3 أشهر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، الذي عقد اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، خرج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني الشقيق.

وأوضح راضي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن هدف الاجتماع الحفاظ على وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضلًا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.

ولفت، أن الأحداث بدأت في السودان منذ العام الماضي، مشيراً أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى زار السودان ووجد آلاف المواطنين في الشوارع، وتم منح المجلس الانتقالي 15 يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

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وكشف المتحدث الرئاسي، أن الرئيس السيسي، نجح فى مد الفترة من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، وتم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وأكد أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع فى السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائمًا لها.

ونوه أن الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره، كما تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدولة التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان على عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع.​