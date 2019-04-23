شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) إرهابى، فى مدينة (سلا) غربى البلاد.

وذكر المكتب المركزى للأبحاث القضائية المغربي، التابع للمديرية العامة لمراقبة البلاد - فى بيان أوردته وكالة المغرب العربى للأنباء اليوم - أن الخلية تتكون من 6 أفراد، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ على عناصر الخلية تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم فى هذه الخلية.

وأوضح البيان أن عناصر الخلية أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لداعش أبو بكر البغدادي، وانخرطوا فى الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لاكتساب تجارب فى تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابى.