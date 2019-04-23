الارشيف / اخبار الخليج

السعودية تحسم الجدل حول إعادة تشغيل مطار نجران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وأعلنت الخطوط  أن المطار مغلق حتى الآن، ولن يتم بدء تشغيل رحلات المطار، وأنه في حال تم البدء بذلك سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية الخاصة بالشركة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أغلقت مطار نجران قبل نحو 4 سنوات، وحولت مسار الرحلات إلى مطار أبها، عقب اندلاع الحرب في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحسم الجدل حول إعادة تشغيل مطار نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا