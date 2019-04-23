السعودية تحسم الجدل حول إعادة تشغيل مطار نجران

وأعلنت الخطوط السعودية أن المطار مغلق حتى الآن، ولن يتم بدء تشغيل رحلات المطار، وأنه في حال تم البدء بذلك سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية الخاصة بالشركة.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أغلقت مطار نجران قبل نحو 4 سنوات، وحولت مسار الرحلات إلى مطار أبها، عقب اندلاع الحرب في اليمن.
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