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وقال الخبراء للموقع: "تبقى من الصواريخ الإسرائيلية "الفائقة" فقط الحطام. يمكن لإسرائيل أن تشاهد حطامها بنفسها، وهذا دليل على أنها (الصواريخ الجديدة) ليست أفضل من سابقاتها في الخدمة".
وأضاف الخبراء أنه تم اعتراض ستة من أصل عشرة صواريخ أطلقت على مدينة مصياف السورية. أي أن فعالية منظومات الدفاع الجوي السورية وصلت إلى 60%. وفشلت الصواريخ الإسرائيلية الجديدة في تحسين هذه الإحصائيات.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: الصواريخ الإسرائيلية "الفائقة" فشلت في سوريا وبقي منها الحطام فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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