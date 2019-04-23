القاهرة تتزين وطبول العالم تدق في حاراتها

ومهرجان "حوار الطبول من أجل السلام.. رسالة من أجل التواصل الإنسانى بين الشعوب"، رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح، وبدأ في 20 أبريل/ نيسان ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

الافتتاح بدأ، السبت الماضي، في مسرح بئر يوسف بالقلعة، بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وهبة يوسف رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والأجنبية.

وقالت وزيرة الثقافة: "للعام السابع على التوالي تدق إيقاعات الطبول المختلفة حول العالم هنا بمصر، تحت شعار طبول من أجل السلام"، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري.

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وأكدت الوزيرة: "هذه الدورة استثنائية لاستضافتها أفريقيا ضيف شرف المهرجان المواكب مع الاحتفاء برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

ويمتاز مهرجان الطبول عن غيره من أي مهرجان آخر هو أن أكبر حدث فيه يقام في شارع المعز في القاهرة القديمة، أما باقي الحفلات فتقام في مناطق أثرية كالقلعة وقبة الغوري، أو في أماكن مفتوحة كساحة الهناجر بالأوبرا المصرية، وحديقة الحرية ومتحف الطفل للحضارة والإبداع، وأكدت الوزارة على أن حضور المهرجان متاح للجميع ومجاني.

ومن بين الدول المشاركة في المهرجان "السعودية والصين والمكسيك والأردن وبولندا وإريتريا وسريلانكا وكولومبيا وغينيا وأندونيسيا وفلسطين واليونان والكونغو الديمقراطية وأرمينيا وجنوب السودان وغانا"، بالإضافة إلى الفرق الشعبية المصرية.