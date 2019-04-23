شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستقبل وزير خارجية جمهورية بولندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، معالي وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.