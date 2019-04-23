شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستقبل وزير خارجية جمهورية بولندا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، معالي وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» يستقبل وزير خارجية جمهورية بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.