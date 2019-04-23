انت الان تتابع صحف سعودية: حمام دم بسريلانكا وهجوم لداعش في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن اعتراف تنظيم داعش الإرهابي بتبنّيه الهجوم على أحد المقرات الأمنية في السعودية، ونشر التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يدعي أنه لمنفذي الهجوم، قبل محاولتهم البائسة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، المجازر التي شهدتها سريلانكا أمس، كما تناولت إحباط هجوم إرهابي في المملكة، واستعرضت أيضا الشأن السوداني والرفض العربي لأي صفقة عن فلسطين. تحت عنوان "مجازر الفصح في سريلانكا تصدم العالم"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن سلسلة مجازر في كنائس وفنادق بسريلانكا في "عيد الفصح" أمس، خلّفت 207 قتلى على الأقل، وأكثر من 450 جريحا، بصدمة عالمية وموجة إدانات. وأوقف 8 أشخاص على صلة بالتفجيرات، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.

وقال في كلمة عبر التليفزيون: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج". ومباشرةً بعد الاعتداءات الإرهابية، أعلنت السلطات السريلانكية حظرًا للتجول، وتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي لمنع نشر "أنباء غير صحيحة وكاذبة" بعد التفجيرات التي تعد الأعنف

وقال في كلمة عبر التليفزيون: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج".

ومباشرةً بعد الاعتداءات الإرهابية، أعلنت السلطات السريلانكية حظرًا للتجول، وتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي لمنع نشر "أنباء غير صحيحة وكاذبة" بعد التفجيرات التي تعد الأعنف في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 سنوات.



وأفادت صحيفة "عكاظ" أن التفجيرات استهدفت 3 كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد، و4 فنادق في كولومبو.

وقال مسؤولون وتقارير لوسائل الإعلام إن 27 قتيلا على الأقل من الأجانب، بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.

وبينما لم تتبنَّ أي جهة التفجيرات الإرهابية، عقد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، ودعا المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية.



وأضاف أن الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف. بينما قال الرئيس مايثريبالا سيريسينا إنه أمر قوة المهام الخاصة بالشرطة والجيش بالتحقيق لمعرفة المسؤولين عن الهجمات ومخططاتهم.

وذكر متحدث عسكري أن الجيش انتشر وأن الإجراءات الأمنية جرى تعزيزها في مطار كولومبو الدولي. وأعلن وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام أن جميع المدارس ستغلق يومي الإثنين والثلاثاء.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن مصدرا مسؤولا بوزارة الخارجية أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، كما استنكرت دول العالم ومنظماته العالمية والإقليمية الاعتداءات الإرهابية التي ضربت سريلانكا أمس. وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفجيرات المروعة.

وكتب عبر تويتر: "تعازينا القلبية الحارة من شعب الولايات المتحدة لشعب سريلانكا، للهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق، نحن على استعداد للمساعدة".



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وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "إن الكراهية الدينية والتعصب اللذين ظهرا بطريقة فظيعة اليوم (أمس) يجب ألا ينتصرا".

وأعربت عن أسفها لأن "الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح كانوا مستهدفين عمدا".

كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة، الأعمال الشنيعة والهجمات الإرهابية في سريلانكا.

صحيفة "الرياض" كشفت عن إحباط عمل إرهابي استهدف أحد المراكز الأمنية، إذ أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن "الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله، عند الساعة (9:49) من صباح أمس الأحد الموافق 16- 8-1440 هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفى.



وبيّن أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعا، وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، بينما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على أثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.



وأوضحت "الشرق الأوسط" أنه كان بحوزة الإرهابيين أسلحة ومتفجرات وبعض الأدوات التي كانوا ينوون استخدامها، وفق ما هو مخطط لهم، في اقتحام المبنى، في حال دخولهم مقر المباحث العامة.

وبحسب المعلومات، اتضح أن رجال الأمن واجهوا 3 مسلحين بعد ترجلهم من السيارة التي تقلهم من نوع تويوتا (كامري)، وتم القضاء عليهم، خصوصا أن أحدهم حاول الهرب بعد تجاوزه الطريق المواجه إلى أحد المباني السكنية، بينما تم القضاء على الرابع قبل ترجله من السيارة.

وأشارت "عكاظ" إلى تبني "داعش" هجوم "الزلفى"، إذ اعترف تنظيم داعش الإرهابي بتبنيه الهجوم على أحد المقرات الأمنية في الزلفى، ونشر التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يدعي أنه لمنفذي الهجوم قبل محاولتهم البائسة.

وأظهر الفيديو 4 أشخاص يزعم أنهم منفذو الهجوم وقد ارتدوا ذات الملابس التي ارتداها الهالكون، وظهر فيه أحد الأربعة متحدثا ومبايعا لقائد تنظيم داعش البغدادي، وكان أحدهم ذا بنية جسدية ممتلئة ويرتدي حقيبة سوداء اللون ذات حجم صغير تشابه التي ارتداها أحد المهاجمين في الزلفى، كما ظهر أحد الأشخاص ببنية جسدية نحيفة رابطا على رجله اليسرى رباطا يستخدم في حمل السلاح.



وتحت عنوان "رفض عربي لأي صفقة حول فلسطين لا تنسجم مع المرجعيات الدولية"، ذكرت صحيفة "الحياة" رفض الدول الأعضاء في الجامعة العربية أي صفقة عن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية.

وأوضحت الدول العربية، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة أمس، على مستوى وزراء الخارجية العرب وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".

تناولت "الشرق الأوسط" الدعم السعودي- الإماراتي للسودان بـ"3 مليارات دولار"، إذ أعلنت السعودية والإمارات العربية أمس، عن تقديم حزمة مساعدات كبيرة مشتركة للسودان، تقدر بـ3 مليارات دولار أمريكي، منها 2.5 مليار دولار، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. كما تتضمن الحزمة مبلغ 500 مليون دولار كوديعة للبنك المركزي السوداني.



وقالت الرياض وأبو ظبي إن حزمة المساعدات تأتي استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعمًا لجمهورية السودان الشقيقة.