صحف الإمارات: تصفير عائدات نفط إيران وقمتان بالقاهرة

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الصحف كشفت عن تحميل الحكومة السريلانكية جماعة محلية متطرفة "جماعة التوحيد الوطني" مسؤولية الهجمات، التي شهدتها البلاد، موضحة أنه تم تنفيذ الهجمات بدعم من شبكة دولية

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تداعيات الهجمات التي شهدتها سريلانكا أول من أمس، كما تناولت القمتين اللتين تحتضنهما مصر، إضافة إلى تناول الصراع في الشرق الأوسط. صحيفة "الخليج" كشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا في أحد الفصح أول من أمس إلى 290 قتيلاً على الأقل و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد، وتم أمس تفكيك عبوتين انفجرت إحداهما في أثناء تفكيكها، وعثرت الشرطة على 87 صاعق تفجير في عدة مناطق بسريلانكا.

وأعلن ناطق باسم الشرطة أمس، أن الحصيلة بلغت نحو 290 قتيلاً و500 جريح. وأشار إلى أن بين القتلى 37 أجنبياً على الأقل، من الهند وبريطانيا وتركيا وأستراليا واليابان والبرتغال والولايات المتحدة. ولاحقا قال مسؤول أمريكي، إن من بين القتلى 4 أمريكيين. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الحكومة السريلانكية حملت جماعة

وأعلن ناطق باسم الشرطة أمس، أن الحصيلة بلغت نحو 290 قتيلاً و500 جريح. وأشار إلى أن بين القتلى 37 أجنبياً على الأقل، من الهند وبريطانيا وتركيا وأستراليا واليابان والبرتغال والولايات المتحدة. ولاحقا قال مسؤول أمريكي، إن من بين القتلى 4 أمريكيين. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الحكومة السريلانكية حملت جماعة محلية متطرفة مسؤولية الهجمات، التي شهدتها البلاد، موضحة أنه تم تنفيذ الهجمات بدعم من شبكة دولية.

وقال راجيثا سيناراتني، المتحدث باسم حكومة سريلانكا الإثنين، إن الحكومة على قناعة تامة بأن "جماعة التوحيد الوطني"، هي التي نفذت الهجمات الانتحارية.

وأضاف سيناراتني أن الشرطة كانت قد عرضت من قبل معلومات أولية بشأن هجمات محتملة على كنائس، وأهداف سياحية في الرابع من شهر أبريل الجاري.

وتحت عنوان "مصر تستضيف قمتين تشاوريتين لبحث التطورات في السودان وليبيا" ، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن العاصمة المصرية القاهرة تستضيف اليوم، قمتين تشاوريتين تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، بشأن التطورات الجارية في كل من السودان وليبيا. ومن المقرر أن يستضيف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، يشارك فيها رؤساء كلٍّ من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وعدد من الشخصيات السياسية.

وتستهدف القمة التشاورية الأولى بشأن السودان مناقشة تطورات الأوضاع في الساحة السودانية، وتعزيز العمل المشترك، وبحث أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة، وكيفية الإسهام في دعم الاستقرار والسلام بالسودان. وتحت عنوان "ترامب يقرر تصفير عائدات إيران النفطية"، أفادت "الخليج" بأن الولايات المتحدة قررت عدم إعفاء أي دولة مجدداً من العقوبات المفروضة على إيران، في محاولة لإيصال توريد النفط الإيراني إلى صفر.

Advertisements وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكداً أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً، مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي. وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر 2018 فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى، لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن بلاده ستعمل من أجل الوصول بصادرات إيران النفطية إلى صفر، خاصة أن نظام إيران يستخدم أموال النفط في دعم الإرهاب. وأكد بومبيو: "هدفنا حرمان نظام إيران الخارج عن القانون من عائدات النفط"، مؤكدا: "لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار". وبالانتقال إلى الشأن الليبي، أفادت "الاتحاد" بوصول تعزيزات عسكرية ضخمة مساء الإثنين، إلى محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن "آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء ركن إدريس مادي، يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات تحرير طرابلس، لتسلم المهمة القتالية المكلف بها". وبدأ الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر هجوماً قبل أسبوعين لتخليص طرابلس من الميليشيات المسلحة. فيما أشارت "البيان" إلى ما كشفت عنه صحيفة "الجارديان"، أن ميليشيات طرابلس تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها ضد الجيش الليبي. تناولت "الاتحاد" الشأن السوداني تحت عنوان "الانتقالي السوداني: سنواصل الحوار لتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت"، حيث أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، إنهم في تواصل مع كل القوى السياسية والمجتمع الدولي ومكونات المجتمع لأجل كلمة سواء، وخلق بيئة سياسية، والتوافق والخروج بالبلاد من المرحلة الحرجة. وأعلن الناطق الرسمي في بيان صحفي، مساء الإثنين، أن المجلس سيتواصل مع الجميع، لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوافق المطلوب، وتسمية رئيس وزراء، وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن. وأكد أنهم في المجلس الانتقالي أكثر تفاؤلاً بالحل السياسي العاجل بتوافق الجميع. فيما أوضحت "الإمارات اليوم" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان حذر أمس، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية، فيما أعلنت مملكة البحرين دعمها للسودان، وأشادت بدوره ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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