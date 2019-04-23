انت الان تتابع المجلس العسكري يحذر «غالقي الطرق» في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. وقالت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان، إن هناك "جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة". وجددت اللجنة تأكيد سعي المجلس العسكري الانتقالي "الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".
ودعت اللجنة في بيانها إلى "الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات"، من أجل إيصال "الاحتياجات الضرورية". يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس
ودعت اللجنة في بيانها إلى "الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات"، من أجل إيصال "الاحتياجات الضرورية".
يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بالمهام السيادية في الدولة.
أمس الأحد، قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، إن المجلس تواصل خارجيا مع عدد كبير من الدول، منها مصر وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن جميعها تفهمت الوضع الحالي في السودان. (التفاصيل)
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