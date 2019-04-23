بنك السودان المركزي ينفي "خبرا مفبركا" عن سعر الدولار

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty البنك المركزي رفع سعر العملة المحلية
نفى بنك السودان المركزي، الاثنين، صحة الخبر المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار، مشيرا إلى أن سعر البنك المركزي هو الذى يظهر على موقع البنك على الإنترنت.
ومن جهة أخرى، قال البنك إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاصه، حسب بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
تصفح بالصور.. السودان من قلب الحدث
وتابع البيان: "كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، الاثنين، خبرا مفبركا مفاده أن بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التأشيري بـ27 جنيها، والدولار الجمركى بـ9.3 جنيهات، مع تشديد الرقابة على السوق الموازي".
وكانت "سونا" قالت، الأحد الماضي، إن البنك المركزي رفع سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.
وذكر البنك أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.