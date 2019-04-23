شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتقدمين لرئاسة موريتانيا إلى 8 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن المجلس الدستورى الموريتانى لم يتسلم إلى اليوم الثلاثاء 23 ابريل، إلا ملف ترشح واحد للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية شهر يونويو 2019 عن المرشح محمد ولد الشيخ محمد ولد الغزوانى، المدعوم من السلطة الحاكمة فى البلاد، أعلن أمس فى نواكشوط ترشح عبد الله العتيق ولد إياهي، عن حزب التحالف الشعبي التقدمى ليرتفع عدد المتقدين للرئاسة إلى 8 مرشحين والعدد يتجه نحو الازدياد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية، أعلن ولد اياهي ترشحه في حفل بدار الشباب القديمة متعهدا بحل مشكل الإرث الإنساني وتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة العبودية من خلال تفعيل القوانين المجرمة لها وتعهد كذلك بترقية التعليم، ورفع رواتب المدرسين ثلاث مرات.
وأعلن ولد إياهى أنه يترشح مستقلا وليس باسم حزبه التحالف الشعبي التقدمى الذى لم يحسم حتى الآن موقفه من الرئاسيات المقبلة.
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