شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة تسقط طائرة للميليشيات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبى، إسقاط طائرة حربية تتبع ميليشيات مصراتة جنوب البلاد.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى، إن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية تمكنت من إسقاط طائرة للميليشيات الإرهابية حاولت الإغارة على القاعدة صباح الثلاثاء من ضمن 3 طائرات.

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وأشار مكتب الاعلام التابع للجيش الليبى، أن طائرتان تمكنتا من الفرار بعد إسقاط طائرة فى قاعدة الجفرة، مضيفا "جارى البحث عن الطائرة والطيار".