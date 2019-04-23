شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: رصد سفينة شحن إيرانية مدرجة بقوائم الحظر قبالة سواحل مصراتة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، إنه تم رصد سفينة شحن إيرانية قبالة ميناء مصراته غرب ليبيا، وأن السفينة الإيرانية كانت قبالة مدينة مصراتة مجهولة الحمولة ومدرجة على قائمة الحظر.

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