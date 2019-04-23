- 1/2
- 2/2
وكان طاقم طيران السعودية مكونا من 10 أشخاص قادما إلى سريلانكا بعد رحلة من السعودية، حينها أوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبد الله باهديله، أنه وإثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب السعودية في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.
وشهدت سريلانكا، الأحد الماضي، سلسلة هجمات، استهدفت كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.
وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، اليوم إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطةألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: مقتل اثنين من طاقم الطيران السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.