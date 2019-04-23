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ويرى رسلان أن التصعيد يهدد باستقطاب قد يؤدى إلى انزلاق الأوضاع إلى "ما لا تحمد عقباه مع هشاشة الوضع الداخلي في السودان".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
ولفت رسلان إلى أنه قد يكون لمصر دور في احتواء الأزمة في السودان خارج الاتحاد الأفريقي كون مصر "ترتدي قبعتين، قبعة الأمن القومي المصري وقبعة الاتحاد الأفريقي".
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قد طالب المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين خلال 15 يوما، حيث تنص قوانين الاتحاد على عدم الاعتراف بأي قوة عسكرية تنقلب على الحكم المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: القمة الأفريقية قد تمدد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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