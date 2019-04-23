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وبحسب "سانا"، عثرت الأجهزة السورية المختصة خلال عمليات التمشيط على "كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وأشارت إلى أن المضبوطات احتوت على "رشاشات متوسطة عيار 37 مم و23 مم و14.5 مم و ذخيرة قاذف مضاد للدروع و ذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي "الثريا" وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية "غرف عمليات وجهاز توليد هواء" وأدوية متنوعة منها ذات منشأ أردني وسعودي وكويتي وعدد من الآليات المسروقة كان يستخدمها الإرهابيون".
وبفضل عمليات التمشيط التي تقوم بها الأجهزة السورية المختصة، يستمر تساقط مستودعات الأسلحة والذخائر التي خلفتها التنظيمات المسلحة في المناطق التي حررها الجيش السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ويستمر تساقط المستودعات... ضبط أسلحة وذخائر أمريكية وإسرائيلية في القنيطرة السورية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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