الأمن التركي يضبط 8 أشخاص تسللوا قادمين من سوريا

هطاي/الخليج 365

ضبطت قوات الأمن التركية، الثلاثاء 8 متسللين قادمين من سوريا، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية في ولاية هطاي، بصورة غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل الخليج 365، أن قوات الأمن أثناء قيامها بأعمالها الدورية أوقفت سيارة على الطريق الواصل بين منطقتي "قرقخان - ريحانلي" التابعتين لهطاي.

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وضبطت على متن السيارة 8 مهاجرين بينهم 3 أطفال، يحملون الجنسية السورية تسللوا إلى الأراضي التركية بصورة غير مشروعة.

كما أوقفت سائقا تركيا يشتبه بتهريب المهاجرين.

ونقلت السلطات الأمنية، المهاجرين إلى مديرية الهجرة في هطاي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونة بحقهم.

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