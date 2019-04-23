237 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "237 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم".

وكان أكثر من 400 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى أمس الإثنين، بحراسة الشرطة الاسرائيلية، بحسب الدبس.

ودعت جماعات يمينية اسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري.

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وبدأ عيد الفصح اليهودي يوم الجمعة الماضي (19 إبريل/نيسان) وينتهي صباح السبت (27 إبريل/نيسان).

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في الأردن والمسؤولة عن ادارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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