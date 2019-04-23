عصايب عسير على رؤوس الخليجيات بالشارقة

الخليج - سلمى القحطاني

حلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” ضيفة على فعالية أيام الشارقة التراثية بدولة الإمارات العربية المتحدة بدورتها ال١٧ تحت شعار “حرفة وحرف” والتي أقيمت من ١٨ وحتى٢٢أبريل الجاري.

وجاءت تلك المشاركة تلبية لدعوة معهد الشارقة للتراث، وتضمنت تقديم منتجات حرفة العصايب والمواد العطرية عبر عدد من حرفيات عسير.

وقد بلغ عدد الزوار أكثر من ٢٠٠٠، ووزعت العصايب كهدايا لهم، مما لفت الأنظار وحصد الإشادات.

وأشارت الحرفية فاطمة سعيد الفاهمي إلى أنها جهزت العديد من العصايب وقدمتها في المعرض، مبينة إنها تعشق هذه الحرفة والتي توارثها الأباء والأجداد والتي تضم النباتات العطرية بأنواعها مثل الكادي والفل والشيح والشذاب والبرك والورد الأصفر والأحمر.

وأبانت أنها المشاركة الأولى لها وللعصايب في الشارقة، إذ أنها شكل جديد على هذا المعرض.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن الهيئة تعمل على تفعيل هذه المشاركات الدولية والتي يتم خلالها تقديم أهم الحرف النوعية في المنطقة، لاسيما أنها تمثل هوية خاصة للمنطقة.

وأضاف أن حرفة العصايب من الحرف القديمة التي تحتفي بالنباتات العطرية، وهي تعتبر من أهم الهدايا السياحية التي تقدم لزوار المنطقة، و أن كثير من العائلات تستثمر سياحيا في هذا الشكل الجمالي.

يذكر أن عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي كان قد افتتح المعرض.