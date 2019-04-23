أمانة عسير تستكمل طريق الأمير سلطان بتحسين دوار القصبة و توسعة كبري المنهل

ابها

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع في تحسين وتطوير تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان (القصبة سابقا) وفق دراسة هندسية من أحد المكاتب المتخصصة في الهندسة المرورية وسيساهم ذلك في تحسين انسيابية الحركة المرورية في التقاطع أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مضيفا ان العمل سينتهي خلال 30يوم .

من جهة ثانية أوضح الحميدي الى أن الأمانة حاليا تقوم حاليا بتنفيذ مشروع توسعة جسر المنهل بقيمة 18مليون ريال ليصبح عرض الجسر 60 متر ليتواكب مع طريق الامير سلطان بعد نزع العقارات وسيساهم هذا الجسر في تحسين ونقل الحركة المرورية مضيفا أن نسبة الانجاز بالمشروع حتى تاريخه بلغت 76 % وسينتهي العمل منه خلال 120يوم .