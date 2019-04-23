سفارة المملكة تنعى المواطنين المتوفين إثر تفجيرات #سريلانكا

صحيفة الخليج الالكترونية نعت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان اللذين وافتهما المنية يوم الأحد إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولومبو، سائلين المولى عز أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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