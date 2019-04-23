10 مدارس للفصل الصيفي بتعليم عسير

الخليج - سلمى القحطاني اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أسماء المدارس المطبقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439/1440هــ وشمل الإجراء ثانويات المملكة و الملك عبدالله بأبها، و الفيصل و البيهقي بخميس مشيط ، والواديين للبنين، والثانويات الثالثة والحادية عشرة في أبها ، والأولى بخميس مشيط والثانية بأحد رفيدة والأولى في وادي بن هشبل للبنات ، فيما يبدأ قبول الطلاب والطالبات اعتبارا من يوم الأحد التاسع من شهر شعبان الجاري ، وينتهي في الثالث من شهر رمضان المقبل ، وتبدأ الدراسة يوم الأحد السادس من شهر شوال المقبل ، والاختبارات يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ذي القعدة القادم .

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