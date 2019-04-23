الخطوط_السعودية تؤكد مقتَل ملاحين سعوديين في تفجيرات #سريلانكا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وفاة ملاحين بالشركة إثر تفجيرات سريلانكا، حيث كانا يقيمان في أحد الفنادق التي تم استهدافها.

ونعى مدير عام الشركة صالح الجاسر في رسالة داخلية لموظفي الشركة الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان بعدما تم التأكد من وفاتهما اليوم.

وذكر الجاسر أن أحمد جعفري أمضى 25 عاما في الخدمة مع الشركة، فيما التحق زميله هاني عثمان بالعمل قبل عامين.

Advertisements

وكانت الشركة قد أعلنت فقد الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات، فيما صرح سفير المملكة لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي أنه تم العثور على جثماني شخصين وأن أقاربهما وصلا إلى العاصمة كولومبو لإجراء تحاليل “DNA” والتأكد من تطابقها مع عدد من المتوفين.