الجوازات: #المخالفات_المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت المديرية العامة للجوازات أن المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.
ورد الحساب الخاص بخدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” على موقع “تويتر” على سؤال وجّه له أحد المواطنين، فيما إذا كان بإمكانه الحصول على تفويض سفر، وعليه مخالفات مرورية.
وقال الحساب: “المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة، وتصريح السفر إلزامي لمَن هم دون السن القانونية 21 عاماً من الشباب”.
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