بدء تطبيق لائحة جديدة لضبط كمية الملح في المخبوزات.. الأسبوع المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن بدء تطبيق لائحة جديدة لضبط نسبة الملح المضاف في المخبوزات، بدءا من الأسبوع المقبل، التزاماً منها بالحفاظ على صحة المستهلكين في إطار مبادرات استراتيجية الغذاء الصحي.

وبدأ مفتشون من الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في زيارة مصانع مخبوزات لتوعية العاملين فيها بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز تمهيداً لتطبيق لائحة تحديد نسبة الملح في المخبوزات في 1 مايو 2019.

وكانت الهيئة قد عمَّمت على مصنعي ومستوردي منتجات الخبز، بضرورة التقيد بالحد الأقصى لكمية الملح في الخبز، التي تحددها اللائحة الفنية السعودية، بمعدل 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي، وأمهلتهم حتى 30 إبريل الجاري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.