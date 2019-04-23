“جامعة الإمام” تفتح باب التقديم على #وظائف_تعليمية بالمعاهد العلمية

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ، في استقبال الطلبات إلكترونيا، على الوظائف التعليمية الشاغرة في المعاهد العلمية “رجال”.
وأعلنت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة بالمعاهد العلمية للرجال عبر بوابتها الإلكترونية سيكون مستمرا حتى يوم الخميس القادم 20 شعبان 1440هـ.
واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس النظام الكلي، وألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، وأن يجتاز اختبار كفايات المعلمين في التخصص الكلي بما لا يقل عن 50% من المركز الوطني للقياس، وألا يكون مضى على اجتيازه اختبار كفايات المعلمين أكثر من 3 سنوات.
كما اشترطت ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، وألا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستجرى لمن انطبقت عليهم الشروط من المتقدمين، وأن تتحقق فيه شروط شغل الوظيفة الموضحة أمام كل تخصص وفقاً للإعلان.
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