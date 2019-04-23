توفر 49 وظيفة في إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر 49 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- فني إليكتروميكانيكية (وظيفتان).

2- مشغل محطة صرف صحي.

3- طاهي (وظيفتان).

4- مركب زجاج ألمنيوم.

5- مراقب قطع غيار سيارات.

6- مساعد كهربائي سيارات.

7- مساعد ميكانيكي صيانة مضخات.

8- كهربائي سيارات.

9- مساعد ميكانيكي عربات ديزل.

10- فني تشغيل سكادا ضغط عالي.

11- فني مصاعد (وظيفتان).

12- كهربائي ضغط منخفض (عدد 4 وظائف).

13- كهربائي ضغط عالي (وظيفتان).

14- فني زراعة (وظيفتان).

15- فني تصميم – جرافيكس.

16- فني إلكترونيات (وظيفتان).

17- سباك (وظيفتان).

18- مشغل معدات (وظيفتان).

19- منقذ سباحة.

20- فني لحام.

21- مساعد مراقب مقدمي طعام (وظيفتان).

22- فني صحي.

23- حداد (عدد 3 وظائف).

24- مأمور سنترال.

25- مقدم طعام (عدد 4 وظائف).

26- عامل كواء (وظيفتان).

27- مراسل.

28- مهندس كهربائي (عدد 3 وظائف). Advertisements الشروط والتفاصيل: اضغط هنا موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/18هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه. طريقة التقديم:

– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال على العنوان التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة المراد التقديم لها):

ص.ب (73008) – الرياض (11538) – (شؤون الموظفين – التوظيف).

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