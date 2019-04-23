زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب #الفلبين

صحيفة الخليج الالكترونية

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين صباح اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد .

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.