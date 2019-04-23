حساب_المواطن يكشف موقف الدارسين في “الكليات العسكرية” من الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، أمس الاثنين، أنه بإمكان الدارسين في الكليات العسكرية التسجيل في البرنامج، والحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن يدرس في الكليات العسكرية، استفسر بشأن موقفه من حساب المواطن وهل يمكنه التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم؟.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “إنه بإمكانه التسجيل وإرفاق إثبات الكليات العسكرية وهو تعريف سكن أو خطاب صادر من الجهة العسكرية تثبت أن المتقدم يسكن لديها”.