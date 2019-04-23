شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان «هاني عثمان» ضحية تفجير سريلانكا الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عثرت أجهزة الأمن بسريلانكا، على جثمان الشاب السعودي هاني عثمان، الملاح بالخطوط الجوية السعودية، والذي كان مفقوداً جراء العمليات الإرهابية، التي استهدفت مدناً ومناطق عدّة في سريلانكا قبل يومين.

وأكد المسؤول في قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة بسريلانكا يحي أحمد، أنه تم التعرّف على جثمانه من قبل والده.

في حين لم يتم التعرّف على زميلة أحمد جعفري، انتظاراً لظهور نتائج الطبّ الشرعي.