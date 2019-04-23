انت الان تتابع صحف الإمارات: رعب بسريلانكا و3 مليارات دولار للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت حزمة مساعدات مليارية من الإمارات والسعودية للسودان، إذ أعلنت عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار

تصدرت الهجمات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "الفصح الدامي: 8 تفجيرات تخلّف 207 قتلى و450 مصابا"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن ثمانية تفجيرات إرهابية، أمس الأحد، أدمت احتفال السريلانكيين والمسيحيين في العالم بعيد الفصح (القيامة)، حيث استهدفت التفجيرات المتزامنة الكنائس والفنادق والاستراحات، وأسفرت عن مقتل 207 أشخاص وإصابة أكثر من 450 جريحا.

وقال مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي في كولومبو، إن تفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 207 أشخاص وإصابة أكثر من 450، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام. وقال مسؤول بالشرطة إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا

وقال مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي في كولومبو، إن تفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 207 أشخاص وإصابة أكثر من 450، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالشرطة إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا، ونُشرت صور لجثث على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقف مدمر.



وأوضحت صحيفة "البيان" تحت عنوان "يد الإرهاب في سريلانكا تطال طفلا وأمه خلال تناولهما وجبة الفطور"، أن يد الإرهاب التي ضربت سريلانكا أمس، طالت طفلا بريطانيًّا وأمه خلال تناولهما طعام الإفطار، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف".

وبحسب الصحيفة فقد تبين أن من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب سريلانكا صباح الأحد، طفلا بريطانيا، يبلغ من العمر 11 عاما فقط، وأمه، كانا يتناولان وجبة الإفطار في مطعم بالطابق الثاني داخل الفندق الذي تم استهدافه بالتفجير.

وقالت الصحيفة في تقرير تضمّن صورة الطفل أليكس وأمه أنيتا نيكولسون، البالغة من العمر 42 عاما، وقد تأكد أنهما من بين ضحايا الهجمات الإرهابية التي ضربت سريلانكا، إن الأب "بين نيكولوسون" نجا من التفجير، بينما لا تزال ابنته "أنابيل" مفقودة، ويجري البحث عنها من قبل فرق الإنقاذ.



وأفادت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تحذير معدل بشأن السفر، إن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا، بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة، أمس الأحد، في العاصمة كولومبو.

وأضافت أن إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يُذكر، أو دون إنذار على الإطلاق، موضحة أن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

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بينما أشارت "الخليج" إلى أن عددا من الأجانب والسياح لقوا حتفهم في التفجيرات الإرهابية التي ضربت سريلانكا أمس.

وذكرت وزارة الخارجية السريلانكية أن ثلاثة بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، قتلوا في الهجمات أمس.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عدة مواطنين أمريكيين كانوا من بين القتلى في سريلانكا.

وفي كوبنهاجن قالت وزارة الخارجية الدنماركية إن ثلاثة مواطنين دنماركيين كانوا من بين قتلى التفجيرات في سريلانكا.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدانا تلك الهجمات الإرهابية الغادرة التي استهدفت المدنيين والمصلين الآمنين في سريلانكا، بينما نددت دول عربية وقادة من مختلف أنحاء العالم، بالتفجيرات.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، كشفت "البيان" عن حزمة مساعدات مليارية من الإمارات والسعودية للسودان، إذ أعلنت الإمارات والسعودية عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار، ومنها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط.



بينما تناولت "الاتحاد" تأكيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

وشدد البرهان على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مضيفا أن المجلس يتعامل مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر.

وتحت عنوان "ثلوج ربيعية غير مسبوقة تجتاح الشرق الأوسط"، كشفت "الخليج" عن اجتياح عاصفة ثلجية غير مسبوقة في هذا الفصل من الربيع، مناطق واسعة في الشرق الأوسط، متسببة في عزل قرى في عدة مناطق لبنانية، وصلت سماكة الثلوج فيها إلى 2 سم، وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب نهري الحاصباني والوزاني، وإغلاق طريق دمشق وبيروت، كما سجل تساقط للثلوج في مناطق سورية عدة، بينها العاصمة دمشق والسويداء، وهطلت أمطار غزيرة على غالبية مناطق العاصمة الأردنية عمان.



ولم تشهد لبنان هذا الطقس الربيعي العاصف منذ أكثر من عشرين سنة، إذ إن آخر مرة شهدت فيها تساقطا للثلوج بهذه الكثافة في الربيع كانت في 4 أبريل سنة 1996. وعزلت الثلوج المتساقطة أمس، قرى عدة، خاصة في منطقة العرقوب، وتعمل الجرافات على إعادة فتحها، حيث تصل سماكة الثلوج إلى 20- 25 سم.

وغطى الثلج غالبية البلدات والقرى في منطقة الضنية، التي تقع على ارتفاع 1100 متر فوق سطح البحر، ما يثير مخاوف المزارعين الإقليميين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.