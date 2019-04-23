فيديو| في 20 يومًا.. هذه حصيلة ضحايا معارك طرابلس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 20 يوما من القتال الضاري بين فرقاء ليبيا، يزداد المشهد العسكري تعقيدا، مع إصرار الجنرال الليبي خليفة حفتر على استكمال عمليته العسكرية تجاه العاصمة طرابلس.

وفي الساعات الأخيرة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، ارتفعت إلى 254 قتيلاً و1228 جريحاً خلال 19 يوماً.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك من خلال فرقها الطبية المتخصصة.

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وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك التي بدأت بطرابلس في 4 أبريل الجاري، قد أعلنتها المنظمة العالمية الشهر الماضي، وبلغت 220 قتيلاً و1066 جريحاً.

وأطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرقي ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين.

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