بريطانيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح ضحايا كنائس سريلانكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تنكيس الأعلام على مبانيها الحكومية، حدادًا على أرواح ضحايا سلسلة الهجمات التي استهدفت سريلانكا، يوم الأحد الماضي.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها، أنه سيتم تنكيس الأعلام، على مقر الحكومة البريطانية (دواننج ستريت) ومبنى وزارة الخارجية احترامًا لمن فقدوا حياتهم وكافة من تضرروا من الهجمات في سريلانكا، كما سيتم تنكيس الأعلام على مبنى المفوضية البريطانية العليا في كولومبو.

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وأسفرت ثماني هجمات بسريلانكا، يوم الأحد الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 310 شخصًا، وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونًا.