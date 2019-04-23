5 قتلى و91 جريحًا باشتباكات بين قوات حكومية منذ السبت في اليمن

اسماء السيد - دبي: قتل خمسة أشخاص وأصيب 91 بجروح باشتباكات في تعز في جنوب غرب اليمن خلال الأيام الخمسة الماضية، بين جماعات مسلّحة موالية للحكومة المعترف بها دوليًا تتقاتل في ما بينها لفرض سيطرتها على المدينة التي يحاصرها الحوثيون.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها على تويتر الثلاثاء إنه منذ يوم الجمعة الماضي "اندلعت الاشتباكات العنيفة (...) داخل مدينة تعز، حيث استقبلت المرافق الطبية" التي تدعمها المنظمات 91 مصابًا و5 قتلى. وذكرت المنظمة ان الاشتباكات "تعرقل وصول المرضى والنساء الحوامل إلى الرعاية الطبية".

تدور المواجهات بين جماعات مسلّحة محليّة موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، بعضها إسلامي، بهدف السيطرة على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

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وبينما تتقاتل هذه القوات للسيطرة على المدينة، يفرض الحوثيون الذي يقاتلون القوات الحكومية منذ نحو خمس سنوات، حصارًا على تعز.

قتل في النزاع بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والامارات، والحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطرون على مناطق واسعة بينها صنعاء، نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية العمليات العسكرية في مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتسبّب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.