دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انستغرام يطور ميزة جديدة خاصة بمتعة مشاهدة الفيديوهات

أفادت تقارير صحفية عزم مسؤولو تطبيق الصور والفيديوهات العالمي انستغرام إتاحة ميزة جديدة تحمل اسم "watch party instagram واتش بارتي"؛ حيث تُتيح مشاركة المستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم والتعرف على ردود أفعالهم.

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وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن ميزة watch party instagram واتش بارتي تهدف دعوة كل مستخدم لتطبيق انستغرام أصدقائه لمشاهدة فيديو معه في الوقت نفسه، مع التعبير عن ردود أفعالهم حوله.

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ونوهت التقارير ذاتها إلى أن مسؤولي انستغرام يعملون أيضًا على تطوير خاصية "فايس تايم Face Time" مرتبطة بـ" watch party instagram واتش بارتي"؛ لتنظيم اتصال مباشر بين كل المشتركين في الجلسة للتعبير عن ردود أفعالهم ومناقشة المقاطع.المزيد:

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