دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب ينوي إلغاء خاصية "سكرين شوت Screenshot"

أفادت تقارير إعلامية عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب إلغاء خاصية لقطة الشاشة أو ما يُعرف بسكرين شوت Screenshot؛ حيث بدأوا تجريب الأمر على حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وأشار تقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في الشؤون التقنية إلى الأمر لازال قيد التطوير دون أن يتم الإشارة إلى الآلية التي سيتبناها التطبيق في سبيل منع التقاط صور شاشة المحادثة.



ويأتي ذلك في إطار عدد من المزايا التي عزز بها تطبيق التراسل الفوري واتساب آمان 1.3 مليار شخص يستخدمونه شهريًا مثل اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة إلى جانب اعتماد مسح العين.

