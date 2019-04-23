واتساب ينوي إلغاء خاصية "سكرين شوت Screenshot"

أفادت تقارير إعلامية عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب إلغاء خاصية لقطة الشاشة أو ما يُعرف بسكرين شوت Screenshot؛ حيث بدأوا تجريب الأمر على حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.
وأشار تقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في الشؤون التقنية إلى الأمر لازال قيد التطوير دون أن يتم الإشارة إلى الآلية التي سيتبناها التطبيق في سبيل منع التقاط صور شاشة المحادثة.
ويأتي ذلك في إطار عدد من المزايا التي عزز بها تطبيق التراسل الفوري واتساب آمان 1.3 مليار شخص يستخدمونه شهريًا مثل اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة إلى جانب اعتماد مسح العين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.