رصد ظاهرة مذهلة في أجواء مكة المكرمة (فيديو)

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا مصورا، عن تسجيل المصور السعودي، يوسف بجاش، مقطع فيديو مدهش لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور في مكة المكرمة.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته نحو 3 دقائق كاملة، القمر وهو في حجمه الكامل، وهو يبزغ تدريجيا من خلف قمة جبل النور، في وقت انهمك فيه عدد من المصلين في أداء صلواتهم على قمة الجبل.
ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، ورغم ارتفاع الشاهق الذي يبلغ 642 مترا، إلا أنه يحظى بقدسية كبيرة لدى الكثير من المسلمين.
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