311 مليون ريال قطري حجم تداول عقارات في 4 أيام

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، فإنه تم تسجيل أكثر من 311 مليون ريال قطري حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

​وتصدر إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل نشرة دورية بحجم التداول في مجال العقارات.

وسجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الفترة من 7 أبريل الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه أكثر من مليار ريال.

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وأقر مجلس الوزراء القطري، في نهاية 2017 مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها، وبموجب القانون يجور لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع منها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يحددها المجلس.

واقتراح القانون وقتها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، وحدد القانون العقارات في الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة بالمجمعات السكنية.

ووافق المجلس نفس جلسته على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها.