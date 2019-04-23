شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب الفلبين.. والسفارة تؤكد: لم يتعرض سعودي لأذى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين اليوم، يأتي ذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد.
وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال ضرب جزيرة سامار في الفلبين. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وأكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين بأن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذىً جراء الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن الفلبين.
وقالت السفارة في بيان صدر عنها إنها لم تتلقَّ أي بلاغات من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال.
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