شكرا لقرائتكم خبر عن «بقعة برتقالية» تظهر بشاطئ النسيم في سيهات.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القطيف:

تسبب تسرب كميات كبيرة من المياه الملونة في سيهات بالقطيف في ظهور بقعة برتقالية بشاطئ النسيم، حيث انتشرت -أمس- على مساحة واسعة مما يعيد للذاكرة حوادث مماثلة في المنطقة منها كورنيش الغدير الذي تعرض لتسرب كميات مياه حمراء لعدة مرات.

من جانبها نفت مديرية المياه بمحافظة القطيف مسؤوليتها عن المادة الملوثة المنتشرة في الموقع، وبيَّن مصدر في إدارة المياه بمحافظة القطيف أن عدداً من المزارع تقوم بصرف مخلفاتها على المصرف الزراعي (التابع لمؤسسة الري بمحافظة القطيف) بشكل مباشر، ملمحاً إلى أن هذه المزارع هي السبب وراء تسرب كميات كبيرة من المياه الملونة، لافتاً إلى رصد عدد من تلك الحالات في الفترات الماضية، وخاصة في الواجهة البحرية في القطيف وسيهات.