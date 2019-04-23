علاجات منزلية لحكّة فروة الرأس

يمكن أن تؤثر حكّة الرأس على معدّل تساقط الشعر وتزايد الصلع، إلى جانب أنها مشكلة محرجة اجتماعياً، كما قد تكون الحكّة إشارة إلى مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة. من هذه المشاكل: قشرة الشعر، أو وجود قمل أو ميكروبات، أو التهابات في الجسم، أو حساسية استجابة الجسم لبعض أنواع الشامبو. إليك مجموعة من الإجراءات التي تخفّف وتعالج المشكلة من دون أدوية:

تجنّب الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل: المأكولات المقلية، والسكريات، واللحوم المصنّعة * لا تتشارك في استعمال أدوات تمشيط الشعر مثل المشط والفرشاة، لأنها قد تكون معبراً لانتقال العدوى.

* مارس بعض تمارين اليوغا التي تقلل الالتهابات في الجسم، ويخفّف ذلك من حكّة فروة الرأس.

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* تجنّب الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل: المأكولات المقلية، والسكريات، والكحوليات، والمخبوزات الجاهزة، واللحوم المصنّعة.

* استخدم زيت شجرة الشاي للقضاء على البكتريا والميكروبات التي يمكن أن تنمو على فروة الرأس.

* إذا كانت الحكّة تتزايد بعد استخدام شامبو معين، ابحث عن نوع آخر مكوّن من مواد طبيعية. وإذا كنت تلاحظ وجود القشرة استخدم العلاجات الطبيعية لعلاجها، وبالتالي تخفيف الحكّة.