هل يمكن للحاملِ تناول مكملات الألياف؟

تعمل مكملات الألياف الغذائية كمليّن يساعد على الإخراج، وتُصنع عادة من ألياف القمح. وتعتبر الشكوى من الإمساك أثناء الحمل شائعة نظراً لتباطؤ حركة ونشاط الحامل، وتغير الهرمونات، ما يؤدي إلى استرخاء عضلات الأمعاء وعدم انقباضها، فيحدث الإمساك. لكن هل يمكن للحامل تناول مكملات الألياف لتسهيل الإخراج؟

إذا أوصى الطبيب بتناول مكملات الألياف يُنصح بتناول جرعة صغيرة في البداية وزيادتها تدريجياً تقوم مكملات الألياف بجذب الماء صوب الأمعاء لتليين البراز وتسهيل الإخراج. ويعني ذلك أنه في حالة تناول هذه المكملات سيكون عليك شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

وفي حالة تناول مكملات الألياف من دون شرب ما يكفي من الماء سيؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية وهي زيادة الإمساك.

الجرعة. تحتاج الحامل ما بين 25 و30 غراماً من الألياف الغذائية في اليوم. وتوجد عدة أنواع من مكملات الألياف، بعضها مسحوق توفر الملعقتان منه 3 غرامات من الألياف، وبعضها كبسولات تم استخلاص الألياف التي تكونها من الفاكهة، وهي ذات مذاق أفضل وتحتوي الكبسولة على غرام واحد فقط من الألياف.

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وعادة ما يوصي الطبيب عند وصف مكملات الألياف بجرعة تحتوي على 9 غرامات. لكن في بالنسبة للحامل عليك مراجعة الطبيب بخصوص الجرعة المناسبة لك.

وتنصح بعض التوصيات الطبية بعلاج الإمساك لدى الحامل عن طريق جرعة قليلة من مكملات الألياف مع زيادة الأطعمة الغنية بها مثل الفواكه والحبوب الكاملة.

وفي حالة وجود أية أعراض مثل الإسهال أو انقباضات البطن بعد تناول مكملات الألياف يعني ذلك أنك تتناولين الجرعة المناسبة.