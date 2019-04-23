5 أطعمة ضرورية خلال رحلة الحمل

لا ينبغي للنظام الغذائي للحامل أن يخلو من الأطعمة الأساسية التي توفر احتياجات نمو الجنين، وتحافظ على صحة الأم. ويتضمّن ذلك المغذيات اللازمة لنمو العظام والأنسجة والعيون والجهاز العصبي. هذه الأطعمة هي:

حمض الفوليك فيتامين شديد الأهمية وخاصة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل الألبان. الحليب ومنتجاته هي أفضل مصادر الكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان. فإذا كان لديك حساسية تجاه لاكتوز الحليب عليك البحث عن بدائل مثل اللوز والسبانخ والحليب النباتي ومكملات الكالسيوم. لكن لا ينبغي استبعاد هذه النوعية من الأطعمة خلال الحمل.

الحبوب الكاملة. حمض الفوليك فيتامين شديد الأهمية وخاصة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل. ويؤدي نقصه إلى تشوهات الأجنة. يوجد حمض الفوليك في الحبوب الكاملة والبقول. لذلك تناولي الأرز البني والخبز الأسمر واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والعدس والحمّص والخضروات الورقية.

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فيتامين "سي". يلعب فيتامين "سي" دوراً هاماً في امتصاص الحديد وبناء خلايا الجسم. لذلك، تناولي الفواكه الغنية بالفيتامين مثل البرتقال واليوسفي والعنب والتفاح والمانجو والفريز (الفراولة) والجوافة، إلى جانب البروكلي والفلفل.

البروتين وفيتامين "ب12". من أساسيات النظام الغذائي للحمل تناول البروتين الحيواني الذي يحتوي على فيتامين "ب12" إلى جانب البروتين النباتي. ولتفادي زيادة الوزن غير المرغوب فيها اختاري اللحوم الخالية من الدهون والأسماك قليلة الزئبق.

الحديد. لتحصلي على ما يكفي من الحديد اللازم لبناء الهيموغلوبين تناولي السبانخ والخضروات الورقية، واللحوم.