سامسونغ تؤجل طرح هاتفها القابل للطي بسبب عيوب الشاشة

أرجأت شركة سامسونغ إصدار هاتفها "Galaxy Fold"، أول هاتف قابل للطي، لفحص العيوب التي ظهرت على الشاشة الرئيسية للعينات التي وفرتها لبعض الصحفيين لتجربتها.
وأوقفت الشركة إطلاق الهاتف، الذي كان مقرراً بالولايات المتحدة في 26 أبريل (نيسان) الجاري، وفي بعض الدول الأوروبية ومن بينها إسبانيا، في 2 مايو (أيار) المقبل.
وخططت سامسونغ لتقديم هذا الهاتف لوسائل الإعلام الإسبانية الأربعاء المقبل، قبل التأجيل.
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