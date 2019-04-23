آيسر ConceptD Ojo .. نظارة واقع افتراضي بدقة 4K

كشفت شركة آيسر عن نظارة الواقع الافتراضي ConceptD Ojo، التي تعتمد على الجيل الثاني من تقنية الواقع المختلط (Mixed Reality) مع نظام ويندوز.

وأوضحت الشركة التايوانية أن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة تتمتع بدقة الوضوح الفائقة، حيث تعمل كل شاشة من الشاشات بدقة 2160×2160 بيكسل لكل منها، وهو ما يجعلها تتفوق بدرجة كبيرة على جميع الموديلات المنافسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعول الشركة التايوانية على المستشعرات المركبة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة، وتعمل على تتبع البيئة المحيطة من أجل نقل حركات الرأس إلى العالم الافتراضي، ومن خلال ذلك لا يضطر المستخدم للاعتماد على مستشعرات خارجية، والتي غالبا ما تكون أكثر تعقيدا بوضوح.

ويتم توصيل نظارة الواقع الافتراضي الجديدة بحواسيب ويندوز عن طريق منفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB 3.0، وهو ما يحد من حرية حركة المستخدم مقارنة بنظارات الواقع الافتراضي اللاسلكية.