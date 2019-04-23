لاب توب لعشاق الألعاب من آسوس

أطلقت شركة آسوس اللاب توب FX95DDD الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب FX95DDD الجديد ينتمي لسلسلة الموديلات FX/ZX، ويتضمن معالج Ryzen 7 3750H وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1050. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب الجديد على شاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (1920×1080 بيكسل) وتمتاز بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويزخر جهاز آسوس الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت. وأوضحت الشركة التايوانية أن جهاز اللاب توب الجديد المخصص للألعاب يمتاز بحواف شاشة نحيفة للغاية تبلغ 6.5 مم على كل جانب، ولا يتعدى وزنه 2.2 كجم.

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