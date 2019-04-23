سفير الإمارات يغادر المغرب بـ"طلب سيادي عاجل"

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية" إن "سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، غادر فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده".

وزعمت الصحيفة المغربية أنها حصلت على معلومات تفيد أن "السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على "طلب سيادي مستعجل"، من دون توضيح الأسباب.

ولم يصدر تعليق رسمي سواء من قبل السلطات المغربية أو الإماراتية على هذه الأنباء.

وبدأ ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، جولة خليجية، من الرياض، وشملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.