- 1/2
- 2/2
© AP Photo /
وتحدث أيضا عن دور العراق بالمساهمة في حل الأزمة، مذكرا بمواقفه المعروفة في الجامعة العربية لتخفيف التوتر بين دول الخليج، لا سيما أنه يحتفظ بعلاقات جيدة معها.
كما عبر الجنابي عن أسفه لأخذ الأزمة آفاقا بعيدة عن الإطار السياسي، ما تسبب بتعقيدها.
وعقب المقاطعة، في يونيو/حزيران من العام 2017، بيّن العراق موقفه الرسمي الرافض لحصار أي دولة، وأعلن هذا الموقف رئيس الوزراء حينها، حيدر العبادي، الذي اعتبر أن بلاده ضد سياسة الحصار لأي دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يصدم "دول المقاطعة" بشأن أزمة "حصار قطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.