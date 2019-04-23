وفاة عامل فلسطيني أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

توفي عامل فلسطيني، من محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، إثر سقوطه من علو، خلال مطاردة الشرطة له، في بلدة عربية، شمالي إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصدر لم تحدده، قوله إن الشاب محمد كميل، لقي حتفه، إثر سقوطه من علو، خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف، داخل إسرائيل.

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ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر الشرطة الإسرائيلية تعقيبا فوريا حول الحادث.

وتضطر الظروف الاقتصادية الصعبة، الآلاف، من الفلسطينيين، بالضفة الغربية، للعمل في إسرائيل.

وتفرض السلطات الإسرائيلية شروطا صعبة على عملية منح تصاريح العمل، وهو ما يضطر الكثير من الفلسطينيين، لدخول المدن الإسرائيلية، بطريق غير رسمية، بحثا عن فرصة عمل، وهو ما يجعلهم عرضة لملاحقة الشرطة.

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