الأرصاد: استمرار انعدام الرؤية في #نجران بسبب العاصفة الترابية

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شروره والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنيةً السلامة للجميع.